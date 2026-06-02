В красноярском перинатальном центре за месяц родились 15 двоен

С 1 по 31 мая в краевом перинатальном центре в Красноярске помогли появиться на свет 365 малышам. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Среди новорожденных оказалось 192 мальчика и 173 девочки. Зарегистрировано 15 двоен, троен не было. Самым маленьким ребенком за прошедший месяц оказался мальчик, он родился весом меньше килограмма — всего 580 граммов. Самым большим ребенком октября тоже стал мальчик, и при рождении его вес составил более пяти килограммов — 5 110 граммов. Добавим, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства реализует задачи нацпроекта «Семья» в части задач по охране материнства и детства.