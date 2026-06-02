Микроавтобусы получили ещё десять многодетных семей в Ростовской области

30 мая, в День многодетных семей, десять донских семей получили микроавтобусы. Ключи от новых машин по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря передала девяти семьям заместитель главы региона Олеся Старжинская.
Микроавтобусы приобретены для семей из Константиновского, Багаевского, Миллеровского, районов, Таганрога, Волгодонска, Зверева, Батайска, Ростова-на-Дону и города Шахты. К многодетной семье из Неклиновского района автомобиль приехал прямо домой.
Об одной из семей — шахтинцах Шишкиных — на предновогоднем интерактивном приёме граждан губернатору рассказала директор школы, где успешно учатся младшие представители фамилии. Супруги Шишкины воспитывают девять детей. Их педагог предложила главе региона поощрить родителей микроавтобусом. Юрий Слюсарь поддержал ходатайство и дал соответствующее поручение министерству труда и социального развития региона.
Для собравшихся в Волгодонске была подготовлена праздничная программа: организованы фотозона и игры с ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей. Также все желающие смогли оценить мастерство учащихся детских школ искусств и художественной школы Волгодонска.
В Ростовской области программа обеспечения вместительным транспортом действует по поручению губернатора уже несколько лет. Всего за время её работы микроавтобусы появились в 216 донских семьях.
Напомним, что новый региональный праздник — День многодетных семей — был введен в прошлом году по предложению участниц первого женского форума «Женщины Дона — душа региона». В настоящее время в Ростовской области проживает 57 тысяч многодетных семей.
Справочно. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи, проживающие на территории Ростовской области не менее 5 лет, достойно воспитывающие восемь и более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения достигшего совершеннолетия ребенка по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением организации дополнительного образования) — до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
