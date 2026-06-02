Самолёты Ту-214 начали поставлять заказчикам: в ОАК раскрыли подробности

«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал Бадеха.
Самолет Ту-214 относится к классу среднемагистральных. Он оснащен двумя российскими двигателями ПС-90А, разработка и производство — Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха. Дальность полета самолета достигает 4,5 тыс. км, а максимальная пассажировместимость составляет 210 человек.
В ноябре 2024 года самолет Ту-214 совершил первый полет после того, как все компоненты были заменены на российские.
Изначально это был полностью российский самолет, однако в нем обнаружились компоненты, потребовавшие импортозамещения — без этого была бы невозможна крупносерийная сборка (а только штучные экземпляры). Например, лайнер получил новую отечественную бортовую радиоэлектронику.
Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2026 года заявил, что Россия завершила сертификацию среднемагистрального самолета Ту-214. Страна приступила к его серийному производству.
Как отметил премьер, все требуемые процедуры завершились в декабре. Теперь в производство идет лайнер с модернизированными компонентами российского производства.
Получение сертификата открывает дорогу к серийному производству и поставкам самолета авиакомпаниям для пассажирских перевозок.
Уже в мае 2026 года, как сообщил генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев, первые 10 Ту-214, которые Казанский авиационный завод построит для ГТЛК и авиакомпании S7, будут рассчитаны на экипаж из трех человек. Все последующие 90 лайнеров из этой партии будут укомплектованы двумя пилотами.
При этом концерн «Туполев» планирует заключать контракты на поставки, начиная с 2027 года. В настоящее время воздушные суда поступают исключительно в специальный летный отряд «Россия».
Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о производстве самолета Ту-214 и вертолета «Ансат». Чемезов сообщил президенту, что вертолет модернизировали — он получил новый российский мотор ВК-650 В, и серийные поставки этой модели начнутся в 2027 году.