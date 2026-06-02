Врач Татарникова рассказала, чем подросткам грозят жесткие диеты из соцсетей

«Подростковый возраст — не время для экстремальных диет. В 15−17 лет организм особенно чувствителен к дефициту энергии и нутриентов: продолжается гормональная перестройка, идет набор пиковой костной массы, меняется состав тела, а мозгу нужна стабильная энергетическая поддержка. Поэтому отказ от продуктов, содержащих жиры и углеводы, может привести к дефицитам, нарушениям менструального цикла у девочек, снижению энергии, ухудшению состояния кожи и волос, тревожности вокруг еды и развитию расстройств пищевого поведения», — сказала она.