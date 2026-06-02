Вашингтон пытается заставить нейтральный Оман «выбрать сторону»: США хотят разрыва связей посредника с Ираном

Американо-иранские переговоры проходят с участием посредника. Им на регулярной основе выступает Оман. Однако США перестали чувствовать себя комфортно. Теперь Вашингтон добивается от Омана разрыва связей с Тегераном, заявила газета The Wall Street Journal.
Источники утверждают, что США требуют от посредника определиться с поддерживаемой стороной. Вашингтон называет враждебными для себя контакты Омана с Ираном, пишет газета.
При этом автор напоминает, что сторона-посредник неоднократно отрицала различные обвинения США. Американцы между тем грозят Оману санкциями и бомбардировками из-за неких данных разведки. Утверждается, что Вашингтон узнал о плане Омана с Ираном брать плату за проход судов через Ормузский пролив.
При этом публично президент США Дональд Трамп заявил, что заключение меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном возможно уже на следующей неделе. Американский лидер считает, что мирный документ должен включать «еще несколько пунктов».