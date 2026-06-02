Генеральным директором аэропорта Пермь стал Николай Тарануха

Гендиректором аэропорта Пермь стал Николай Тарануха, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Николай Тарануха родился в 1978 году в Уфе, учился в Томском госуниверситете. В гражданской авиации работает 26 лет. Трудиться начал в компании «ТомскАвиа», в «Новапорт Холдинг» работал с момента основания. В 2021 году стал руководителем аэропорта Кемерово.
Ранее руководившая пермским аэропортом Светлана Архипова вышла на пенсию. Она проработала в гражданской авиации 48 лет, начинала трудиться диспетчером по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. Аэропортом руководила с марта 2025 года.
«Новапорт Холдинг» — крупнейшая сеть региональных аэропортов России, объединяет 28 аэропортов, в том числе пермский.