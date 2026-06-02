Генеральным директором аэропорта Пермь стал Николай Тарануха

Николай Тарануха родился в 1978 году в Уфе, учился в Томском госуниверситете. В гражданской авиации работает 26 лет. Трудиться начал в компании «ТомскАвиа», в «Новапорт Холдинг» работал с момента основания. В 2021 году стал руководителем аэропорта Кемерово.