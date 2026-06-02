«Сад Памяти» высадили в Хабаровском районе в память о героях Отечества

В селе Некрасовка Хабаровского района на территории средней школы № 1 заложили «Сад памяти» в рамках одноименной международной акции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участники высадили 200 сеянцев сосны обыкновенной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в зоне специальной военной операции.
Мероприятие объединило школьников, представителей районной и краевой власти, общественных организаций, волонтеров, членов школьных лесничеств и ветеранов. Организаторами выступили министерство лесного хозяйства и лесопереработки края, правительство Хабаровского края, а также Общественное экологическое движение.
— Сегодня нашими общими усилиями, нашими руками родился новый «Сад Памяти». Каждое дерево в нем — живая благодарность и вечный поклон всем героям, павшим за свободу и независимость страны, символ продолжения жизни на земле. Помнить и передать историю о них будущим поколениям — наша главная задача, — отметил в своем приветственном слове заместитель министра лесного хозяйства Герман Гомбоев.
Выбор именно на сосну пал не случайно. Это дерево, которое символизирует связь поколений и историческую память. Ее жизненный цикл превышает 300 лет, и все это время она непрерывно растет, становится крепче и все глубже уходит корнями в землю.
— Каждое дерево в «Саду Памяти» — это живая благодарность и вечный поклон всем героям, павшим в защиту Отечества. Мы помним. Мы чтим. Мы растим жизнь! — подчеркнули в администрации Хабаровского района.
Торжественную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов, песни военных лет и стихи.
Напомним, акция «Сад памяти» проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев по всей стране и за рубежом в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне, а также отдать дань уважения воинам, павшим в ходе специальной военной операции.
Мероприятия проходят во всех районах Хабаровского края. Центральное событие с участием губернатора Дмитрия Демешина состоялось 16 мая в поселке Корфовский, где на землях лесного фонда высадили 3,5 тысячи кедра корейского. Посадки продлятся до середины июня.