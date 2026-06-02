В Хабаровске открыли проезд от Воронежской до Совхозной

В Хабаровске с сегодняшнего дня автомобилисты могут проехать по новому участку дороги от улицы Воронежской до улицы Совхозной. Движение там обеспечили по поручению главы города, сообщили в городской администрации.
На участке уже уложили асфальтобетон, нанесли разметку, установили дорожные знаки и пешеходные связи. В ближайшее время рабочие смонтируют светофоры и оборудуют освещение. Параллельно на территории продолжаются сопутствующие работы по прокладке тепловых сетей.
Длина новой дороги составляет более 700 метров, а общая сумма субсидии на строительство объекта — около 350 млн рублей. Проезжая часть рассчитана на три полосы движения. Вдоль дороги предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, а на въездах и выездах появятся светофоры.
«Эта трасса будет пользоваться высоким спросом, поскольку обеспечивает сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В администрации отметили, что транспортная нагрузка в этом районе будет расти из-за застройки территории. Поэтому подрядчики заранее предусмотрели остановочные карманы — они пригодятся, когда по новому участку пустят автобусы.