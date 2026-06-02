Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске открыли проезд от Воронежской до Совхозной

На участке уже уложили асфальтобетон, нанесли разметку, установили дорожные знаки и пешеходные связи.

В Хабаровске с сегодняшнего дня автомобилисты могут проехать по новому участку дороги от улицы Воронежской до улицы Совхозной. Движение там обеспечили по поручению главы города, сообщили в городской администрации.

На участке уже уложили асфальтобетон, нанесли разметку, установили дорожные знаки и пешеходные связи. В ближайшее время рабочие смонтируют светофоры и оборудуют освещение. Параллельно на территории продолжаются сопутствующие работы по прокладке тепловых сетей.

Длина новой дороги составляет более 700 метров, а общая сумма субсидии на строительство объекта — около 350 млн рублей. Проезжая часть рассчитана на три полосы движения. Вдоль дороги предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, а на въездах и выездах появятся светофоры.

«Эта трасса будет пользоваться высоким спросом, поскольку обеспечивает сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В администрации отметили, что транспортная нагрузка в этом районе будет расти из-за застройки территории. Поэтому подрядчики заранее предусмотрели остановочные карманы — они пригодятся, когда по новому участку пустят автобусы.