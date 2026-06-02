В Хабаровске открыли проезд от Воронежской до Совхозной

Длина новой дороги составляет более 700 метров, а общая сумма субсидии на строительство объекта — около 350 млн рублей. Проезжая часть рассчитана на три полосы движения. Вдоль дороги предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, а на въездах и выездах появятся светофоры.