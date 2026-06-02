Продавших ребенку пиротехнику привлекли к ответственности в Хабаровском крае

В марте 2026 года в магазине «Охотник» в Амурске подростку, не достигшему 16 лет, продали 4 сигнальных патрона. Прокуратура провела проверку по данному факту. К административной ответственности привлекли юридическое лицо и директора магазина — теперь они должны заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.