Кадры с места падения БПЛА опубликовал глава Сальского района

Глава Сальского района Владимир Березовский в своём Telegram‑канале рассказал о ночной атаке дронов, произошедшей 30 мая, и опубликовал кадры с места падения беспилотника.
По информации руководителя муниципалитета, сигнал об опасности поступил около 02:30. Единая дежурно‑диспетчерская служба зафиксировала в небе над районом беспилотники самолётного типа — аналогичные аппараты уже фиксировались здесь во время атак годом ранее. Один из дронов сдетонировал прямо над Сальском.
В результате обошлось без жертв. Наибольший ущерб получили два пятиэтажных дома: повреждены остекление и балконы с внешней стороны, в трёх квартирах выбиты окна. В момент происшествия в этих квартирах находились семь человек, в том числе трое детей.
Сразу после атаки в городе был развёрнут оперативный штаб. Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела экстренное заседание, а специальная группа совместно с представителями администрации выехала на место происшествия — специалисты осмотрели повреждения и пообщались с жильцами.
Владимир Березовский заверил, что семьи, чьё жильё пострадало в результате атаки, смогут получить финансовую помощь от государства. Городские службы уже приступили к оформлению необходимых документов.