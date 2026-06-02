«Ураган» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении

Российские военные сорвали ротацию личного состава Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня “Ураган” артиллерийского соединения группировки войск “Центр” сорвали ротацию живой силы ВСУ, разгромив пункт временной дислокации противника на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что пункт временной дислокации украинских войск выявила разведка. Расчёт «Урагана» выполнил залп 220-мм реактивными снарядами.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.