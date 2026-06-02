Теплоход «Здоровье» в 14-й раз отправился в рейс по Хабаровскому краю

В прошлый рейс теплохода «Здоровье» медицинскую помощь получили 2175 человек, среди них 810 детей. Судно посетило 32 поселения, а врачи провели более 21 тысячи приёмов. Тогда специалисты выявили свыше восьми тысяч случаев заболеваний, около двух тысяч — впервые.