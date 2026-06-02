Теплоход «Здоровье» в 14-й раз отправился в рейс по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае теплоход «Здоровье» вышел в 14-й рейс по отдалённым территориям региона. На борту работает мобильная бригада врачей, которая поможет жителям сёл пройти обследования без долгой дороги в крупные больницы, сообщили в минздраве края.
Медицинскую команду сформировали на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В рейс отправились 19 специалистов, среди них дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, ЛОР, гастроэнтеролог, терапевты, педиатр, ревматолог, эндокринолог, пульмонолог, психиатр-нарколог, врачи УЗИ, хирург и медсестра.
Врачи будут выявлять социально значимые заболевания — болезни лёгких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и онкологию. При необходимости пациентов направят в ведущие медучреждения края, а людям с тяжёлыми нарушениями слуха помогут с обеспечением слуховыми аппаратами. Такая работа помогает выполнять задачи президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Первая остановка теплохода — Амурский район. Затем бригада отправится в Ульчский район, район имени Полины Осипенко и Комсомольский район. В июне врачи примут пациентов в десятках населённых пунктов, включая Вознесенское, Киселёвку, Циммермановку, Софийск, Тахту, Оглонги, Херпучи, Богородское, Булаву, Чёрный Мыс, Ягодный, Нижнетамбовское и Бельго. Вечером 30 июня судно должно вернуться в Комсомольск-на-Амуре.
В прошлый рейс теплохода «Здоровье» медицинскую помощь получили 2175 человек, среди них 810 детей. Судно посетило 32 поселения, а врачи провели более 21 тысячи приёмов. Тогда специалисты выявили свыше восьми тысяч случаев заболеваний, около двух тысяч — впервые.
Для приёма на теплоходе жителям нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Точное время работы медицинской бригады в каждом селе можно узнать в местной администрации.