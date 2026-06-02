Более 176 тысяч россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей

Более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Специалисты напоминают, что напоминает, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от КВЭ. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.