Более 176 тысяч россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.
Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях, отмечает пресс-служба ведомства.
Более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Специалисты напоминают, что напоминает, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от КВЭ. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.