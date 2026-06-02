Городской фестиваль спорта прошел на Гребном канале «Дон»

— Я искренне рада, что Ростов по праву сохраняет статус спортивной столицы Юга России. Сегодня, в День защиты детей, на Гребном канале мы убедились: в городе созданы разноформатные спортивные площадки и условия для массовых занятий физической культурой. Мы видим активное вовлечение молодёжи в спорт: на площадке проходят занятия йогой, работают зоны пляжных видов спорта, 26 команд соревнуются в игровых дисциплинах. Важно, что развивается и инфраструктура — появляются новые волейбольные площадки и тематические зоны, — отметила Виктория Абрамченко. — Отмечу, что Ростовская область уверено движется к достижению целевых показателей национального проекта, согласно которому к 2030 году не менее 70% населения должны регулярно заниматься спортом. На текущий момент доля систематически занимающихся физической культурой жителей региона уже составляет около 60% — это серьёзный показатель и хороший задел на будущее. Убеждена: именно на таких массовых спортивных мероприятиях формируются будущие чемпионы. Исторический опыт, в том числе советская система подготовки, наглядном оказывает: путь в большой спорт начинается с дворовых площадок и городских турниров. Именно здесь, на земле, зажигаются звезды спорта. Благодарю всех организаторов и участников за вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни.