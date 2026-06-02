Городской фестиваль спорта прошел на Гребном канале «Дон»

На одном из самых значимых спортивных объектов города — Гребном канале «Дон» — прошел городской фестиваль спорта, посвященный Дню защиты детей.
Фестиваль посетили заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктория Абрамченко, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Наталия Симаченко, начальник Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.
Программа фестиваля по доброй традиции получилась насыщенной. Первый день лета объединил любителей самых разных видов спорта.
— Такой большой спортивный комплекс у нас не стоит на месте. А он развивается. Ежегодно здесь появляются новые площадки, — подчеркнула Наталия Симаченко.
На спортивном объекте провели турниры по пляжному волейболу, футболу, баскетболу; открытое первенство города по триатлону в дисциплине «дуатлон-спринт»; школьные соревнования по лазертагу; показательные выступления и мини-соревнования по самокатному спорту; тренировочные мероприятия по велосипедному спорту BMX-RACE.
Воспитанники спортшколы Гребного канала приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Также на Гребном канале прошли показательная фитнес-программа по джампингу, шоу красок и пенная вечеринка. А в зоне, прилегающей к сцене, для участников и гостей мероприятия организовали открытое занятие по йоге.
— Я искренне рада, что Ростов по праву сохраняет статус спортивной столицы Юга России. Сегодня, в День защиты детей, на Гребном канале мы убедились: в городе созданы разноформатные спортивные площадки и условия для массовых занятий физической культурой. Мы видим активное вовлечение молодёжи в спорт: на площадке проходят занятия йогой, работают зоны пляжных видов спорта, 26 команд соревнуются в игровых дисциплинах. Важно, что развивается и инфраструктура — появляются новые волейбольные площадки и тематические зоны, — отметила Виктория Абрамченко. — Отмечу, что Ростовская область уверено движется к достижению целевых показателей национального проекта, согласно которому к 2030 году не менее 70% населения должны регулярно заниматься спортом. На текущий момент доля систематически занимающихся физической культурой жителей региона уже составляет около 60% — это серьёзный показатель и хороший задел на будущее. Убеждена: именно на таких массовых спортивных мероприятиях формируются будущие чемпионы. Исторический опыт, в том числе советская система подготовки, наглядном оказывает: путь в большой спорт начинается с дворовых площадок и городских турниров. Именно здесь, на земле, зажигаются звезды спорта. Благодарю всех организаторов и участников за вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.