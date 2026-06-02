Возле иркутской школы № 21 высадили кусты рябины в честь годовщины Великой Победы

На территории школы № 21 имени Гагарина высадили 81 куст рябины — ровно столько лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Участникам акции направили видеоприветствия школьники из Луганской Народной Республики, Омской области, Беларуси и Киргизии, которые также присоединились к проекту.
В мероприятии приняли участие министр образования Иркутской области Максим Парфенов, исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Нина Перфильева, советник мэра Иркутска Евгений Косолапов, ветераны специальной военной операции и участники программы «Герои Приангарья», а также представители депутатского корпуса, городской администрации и общественных организаций.
Инициатор акции, руководитель Ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская рассказала, что проект проводится с 2014 года по завету ветерана Великой Отечественной войны Трофима Яскина. С 2020-го при поддержке губернатора Игоря Кобзева мероприятие проходит во всех муниципалитетах региона. Деревья, высаженные в столице Прибайкалья, станут частью одной из 900 аллей Защитникам Отечества в Иркутской области, отмеченных на международной карте «Сад Памяти», сообщает пресс-служба администрации города.