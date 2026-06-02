Возле иркутской школы № 21 высадили кусты рябины в честь годовщины Великой Победы

Инициатор акции, руководитель Ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская рассказала, что проект проводится с 2014 года по завету ветерана Великой Отечественной войны Трофима Яскина. С 2020-го при поддержке губернатора Игоря Кобзева мероприятие проходит во всех муниципалитетах региона. Деревья, высаженные в столице Прибайкалья, станут частью одной из 900 аллей Защитникам Отечества в Иркутской области, отмеченных на международной карте «Сад Памяти», сообщает пресс-служба администрации города.