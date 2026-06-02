Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились все четвертьфиналисты Roland Garros

В женской части соревнования сыграют три россиянки.

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Итальянец Маттео Арнальди стал последним участником четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в мужском одиночном разряде. Турнир проходит в Париже.

В ¼ финала Арнальди сыграет против соотечественника Маттео Берреттини, оба теннисиста выступают на соревновании без номера посева. Также за выход в полуфинал поспорят представитель Германии Александр Зверев (2-й номер посева) и испанец Рафаэль Ходар (27), канадец Феликс Оже-Альяссим (4) и итальянец Флавио Коболли (10), чех Якуб Меншик и бразилец Жоао Фонсека (28).

В женской сетке в четвертьфинале сыграют представительница Белоруссии Арина Соболенко (1) и россиянка Диана Шнайдер (25), украинки Элина Свитолина (7) и Марта Костюк (15), россиянка Мирра Андреева (8) и румынка Сорана Кырстя (18), россиянка Анна Калинская и Майя Хвалиньская (победитель квалификации).

Открытый чемпионат Франции — второй турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующий чемпион в мужском разряде испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы, обладательница трофея у женщин американка Коко Гауфф завершила участие в третьем круге.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше