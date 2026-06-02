Daily Express: шесть стран могут исчезнуть из-за таяния «ледника Судного дня»

Ледник Туэйтса является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 км. Эта колоссальная глыба льда расположена в море Амундсена: ее площадь составляет около 192 тыс. кв. км, что лишь немногим меньше площади острова Великобритания (около 209 тыс. кв. км).