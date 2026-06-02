Движение по улице Семафорной в Красноярске откроют к 15 июня

2 июня стало известно, когда полностью откроют движение по улице Семафорной в Красноярске. Его планируют восстановить ориентировочно до 15 июня. Об этом сообщили в администрации города.
Во время обследования сетей специалисты обнаружили еще один аварийный участок коллектора. Монтаж нового 140-метрового коллектора был завершен в срок: до 31 мая. Однако для безопасного открытия дороги необходимо закончить работы и на втором участке, который тоже оказался аварийным.
Завершить их в КрасКоме планируют к 12 июня. После этого дорожники проведут отсыпку и подготовят проезжую часть к асфальтированию.
Глава города Сергей Верещагин в своих соцсетях сообщил, что понимает красноярцев, которые ждут открытия Семафорной. При этом он подчеркнул, что важно обеспечить надежную работу ключевого элемента городской системы ЖКХ.