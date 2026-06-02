В Красноярске усилили мойку дорог (видео)

После ливней, прошедших в конце мая, во всех районах Красноярска усилили мойку дорог.
Как пояснили в САТП, дождевая вода принесла на проезжую часть мусор и грунт, поэтому без тщательной промывки не обойтись.
«Действуем по отработанному сценарию. Сначала поливомоечные машины смывают грязь к обочинам. Затем ее собирает подметально-уборочная техника. Если объем наносов большой, подключаем к работе погрузчик и самосвал. Когда дорога очищена, моем ее на чистовую», — рассказали специалисты.
Напомним, после после сильных дождей с улиц Красноярска откачали почти 5 тысяч кубометров воды.