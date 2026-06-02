Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в День города 31 мая родились 13 детей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил семьи новорождённых, а также всех горожан с Днём защиты детей.

В Хабаровске 31 мая, в День города, на свет появились 13 малышей. В праздничный день в краевой столице родились десять мальчиков и три девочки, сообщили в городской администрации.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил семьи новорождённых, а также всех горожан с Днём защиты детей. Он отметил, что каждый ребёнок — это будущее города и всей страны, а задача взрослых — создать для детей безопасные условия, помочь им развиваться, учиться, заниматься спортом и творчеством.

«Дорогие ребята! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, отличного настроения! Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, интересными занятиями, поддержкой семьи и верных друзей», — сказал Сергей Кравчук.

В администрации подчеркнули, что в Хабаровске развивают систему общего и дополнительного образования, открывают кружки, секции и детские технопарки. В городе продолжают строить и ремонтировать школы, детские сады, спортивные комплексы и учреждения культуры, чтобы у юных хабаровчан было больше возможностей для счастливого и яркого детства.