В Хабаровске в День города 31 мая родились 13 детей

В Хабаровске 31 мая, в День города, на свет появились 13 малышей. В праздничный день в краевой столице родились десять мальчиков и три девочки, сообщили в городской администрации.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил семьи новорождённых, а также всех горожан с Днём защиты детей. Он отметил, что каждый ребёнок — это будущее города и всей страны, а задача взрослых — создать для детей безопасные условия, помочь им развиваться, учиться, заниматься спортом и творчеством.
«Дорогие ребята! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, отличного настроения! Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями, интересными занятиями, поддержкой семьи и верных друзей», — сказал Сергей Кравчук.
В администрации подчеркнули, что в Хабаровске развивают систему общего и дополнительного образования, открывают кружки, секции и детские технопарки. В городе продолжают строить и ремонтировать школы, детские сады, спортивные комплексы и учреждения культуры, чтобы у юных хабаровчан было больше возможностей для счастливого и яркого детства.