Хабаровчанам напомнили, какие прививки нужно поставить детям в летний сезон

В Хабаровском крае родителям напомнили, какие прививки особенно важны для детей летом. Тёплый сезон связан с поездками на природу, отдыхом у воды и детскими лагерями, а значит, растут риски некоторых инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Одна из самых актуальных летних прививок — вакцинация от клещевого энцефалита. Она особенно нужна детям, которые выезжают в лес, на дачу, к водоёмам или в районы, где высока активность клещей. Такой курс требует времени: некоторые схемы предполагают две дозы с интервалом в один-два месяца, а затем ревакцинацию.
Летом также возрастает риск заражения гепатитом А через воду, продукты и грязные руки. Прививку от этой инфекции можно ставить детям с одного года, особенно перед поездками, лагерем или посещением детских коллективов. Ещё одна частая летняя неприятность — ротавирус, который может вызывать тяжёлые кишечные расстройства у маленьких детей.
В Роспотребнадзоре также советуют не забывать о вакцинации от менингококковой инфекции и ветряной оспы. Первая особенно важна для детей, которые ходят в детские сады, школы, лагеря и бывают на массовых мероприятиях. От ветрянки летом можно привить ребёнка, если он раньше не болел и не получил вакцину.
Кроме сезонных прививок, остаётся обычный национальный календарь вакцинации. Детям по возрасту ставят вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной и пневмококковой инфекций, кори, краснухи и паротита. Перед любой прививкой ребёнка должен осмотреть врач — он оценит состояние здоровья, исключит временные противопоказания вроде ОРВИ или обострения хронических болезней и подберёт безопасный график.