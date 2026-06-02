Европа из-за отсутствия дипломатии и близкого поражения Украины опасно близка к прямому «вступлению в войну» с Россией. Об этом сообщает AntiDiplomatico.
«Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем», — пишет итальянское издание.
Уточняется, что западные страны больше не маскируют своего определяющего участия в конфликте с Россией, так как без иностранной помощи киевский режим рухнет практически сразу.
Автор считает, что нынешний курс Брюсселя ведет Европу к катастрофе. Единственный способ избежать этого — провести коренную смену правящих элит на Западе.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал откровенным враньем заявления европейских чиновников о якобы угрозе нападения России.