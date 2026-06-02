Пьяная езда обошлась жителю Омска в 680 тысяч рублей

Чтобы не лишиться машины, омич продал автомобиль, но избежать наказания не смог.

Источник: Freepik

Суд взыскал с омича 680 тысяч рублей за пьяную езду. Обмануть закон жителю Омска не удалось.

Оказалось, что, несмотря на имеющуюся судимость за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний омич вновь выпил и сел за руль. Причём прокатиться пьяным за рулём омич решил поздним зимним вечером. Его остановили сотрудники ДПС.

Тогда суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Однако это его не остановило, и он вновь совершил аналогичное правонарушение. Чтобы не лишиться своего BMW, омич его продал.

Суд постановил, поскольку использованный при совершении преступления автомобиль был продан, конфисковать его стоимость в денежном выражении. Теперь нарушитель обязан выплатить 680 тысяч рублей в доход государства.