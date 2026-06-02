Трамп на фоне рецессии в Канаде вновь предложил сделать ее 51-м штатом США

— Пятьдесят первый штат, — написал американский лидер прикрепив ссылку на статью Bloomberg о снижении реального ВВП страны впервые с пандемии 2020 года.
Трамп во вторник, 12 мая, сделал публикацию в соцсети Truth Social, на которой Венесуэла была указана как 51-й штат.
7 марта Трамп официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.
В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.