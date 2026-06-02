Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм о творчестве Димаша Кудайбергена и его фанатах вышел в Испании

В Мадриде состоялась премьера фильма «Al Compás de Su Voz» о творчестве казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена и его поклонниках в Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт артиста.

Источник: Nur.kz

Премьера документального фильма о Димаше Кудайбергене состоялась 30 мая. На показе собралось более 130 зрителей.

Фильм стал первым кинопроектом в Испании, посвященным не только артисту, но и его поклонникам — Dears. В центре сюжета — истории пяти участников фан-сообщества, рассказывающих о своем пути знакомства с творчеством Димаша и влиянии фандома на их жизнь.

Режиссер посетил различные регионы Испании для работы над фильмом, встречаясь с героями и изучая феномен международного сообщества поклонников казахстанского певца. Главная цель проекта — показать миру «Движение Димаша», культурное и эмоциональное влияние артиста на слушателей по всему миру.

В ближайшее время фильм будет представлен на ряде национальных кинофестивалей Испании. После завершения фестивального проката картина выйдет в открытый онлайн-доступ с субтитрами на английском, казахском, русском и китайском языках для международной аудитории.