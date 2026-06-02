Фильм о творчестве Димаша Кудайбергена и его фанатах вышел в Испании

Премьера документального фильма о Димаше Кудайбергене состоялась 30 мая. На показе собралось более 130 зрителей.
Фильм стал первым кинопроектом в Испании, посвященным не только артисту, но и его поклонникам — Dears. В центре сюжета — истории пяти участников фан-сообщества, рассказывающих о своем пути знакомства с творчеством Димаша и влиянии фандома на их жизнь.
Режиссер посетил различные регионы Испании для работы над фильмом, встречаясь с героями и изучая феномен международного сообщества поклонников казахстанского певца. Главная цель проекта — показать миру «Движение Димаша», культурное и эмоциональное влияние артиста на слушателей по всему миру.
В ближайшее время фильм будет представлен на ряде национальных кинофестивалей Испании. После завершения фестивального проката картина выйдет в открытый онлайн-доступ с субтитрами на английском, казахском, русском и китайском языках для международной аудитории.