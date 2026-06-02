Россиянин Шуравин подписал контракт с действующим победителем НХЛ «Флоридой»

Шуравину 20 лет. Он был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ под общим 97-м номером в 2024 году. В сезоне-2025/26 Шуравин провел 21 матч за московский ЦСКА в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, отметившись 1 результативным пасом. Также защитник выступал за фарм-клубы армейцев: он набрал 3 очка (2 гола + 1 передача) в 15 играх Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги и 1 очко (0+1) по итогам 12 встреч в Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиге.