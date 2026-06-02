Комсомольчанин сжёг провода и оставил кооператив без имущества на миллионы

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, по вине которого огонь уничтожил имущество автокооператива более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
История началась в апреле 2024 года с попытки избавиться от старых проводов. Мужчина решил сжечь их в металлическом ведре, засыпал сверху сухой травой, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Однако огонь быстро вышел из-под контроля и перекинулся на сухую растительность рядом.
Пламя распространилось настолько быстро, что в итоге сгорели или получили повреждения объекты потребительского автокооператива «Амур-2». Общий ущерб превысил 2,1 миллиона рублей. Против горе-поджигателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 168 УК РФ «Уничтожение чужого имущества путём неосторожного обращения с огнём».
Суд, рассмотревший дело, признал мужчину виновным. С учётом позиции государственного обвинения ему назначили наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Комсомольска-на-Амуре. Приговор уже вынесен мировым судьёй Центрального округа города.