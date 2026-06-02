Павел Солодков покинул кресло заместителя губернатора Красноярского края. Его отставку по собственному желанию глава региона Михаил Котюков принял накануне 1 июня, подписав соответствующее распоряжение. Напомним, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Павел Солодков родился в 1957 году в Красноярске, 30 лет своей жизни посвятил службе в органах. Возглавлял управления ФСБ по республике Тува, Астраханской и Ростовской областей. В январе 2016 года покинул органы в связи с выходом на пенсию. В должности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков отвечал за координацию взаимодействия органов государственной власти региона с территориальными подразделениями силовых структур.
Павел Солодков покинул пост заместителя губернатора Красноярского края
