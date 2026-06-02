Стало известно, когда в Омске отпразднуют День молодёжи

В Омске пройдёт масштабное празднование Дня молодёжи-2026. В этом году он выпадает на 27 июня — празднование с 2023 года проводят в последнюю субботу июня.
Праздник организуют в единой федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство». Центральными площадками станут Соборная площадь и Пешеходный Любинский, где для омичей и гостей города подготовят образовательную, познавательную и культурную программу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства молодёжной политики Омской области.
По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, участники праздника смогут присоединиться к добрым делам: отправить гуманитарную помощь военнослужащим, их семьям и жителям приграничных регионов, стать донорами, пообщаться с ветеранами СВО, подать заявку на грантовый конкурс, представить собственный проект или познакомиться с мерами поддержки для детей и молодёжи.
В этот день тематические зоны фестиваля откроются во всех регионах страны. Они будут посвящены образованию, науке, технологиям, творчеству, предпринимательству и другим направлениям. На основной площадке «Молодость» пройдут церемонии и выступления артистов. Пространство «Мечта» объединит добрые дела и семейные встречи, «Гордость» — встречи с участниками СВО, добровольцами, врачами, педагогами, спортсменами и работниками предприятий, а «Единство» расскажет о культурах и традициях народов России.
В Омске главной сценой праздника станет Соборная площадь. На Пешеходном Любинском организуют площадки с патриотическими активностями, мастер-классами и встречами с известными омичами, которые развивают родной регион.