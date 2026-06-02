Модернизацию светофоров в центре Хабаровска завершат в ближайшее время

Реконструкция светофоров на улице Дикопольцева привела к транспортному коллапсу в центре Хабаровска — ремонт начали вчера, 1 июня. Госавтоинспекция города регулирует движение на перекрестке с улицей Карла Маркса. Завершить работы планируют до обеда 3 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На данный момент работы по замене светофоров проводятся сразу на нескольких объектах города в рамках программы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Как рассказали в администрации Хабаровска, обновленная система предназначена для регулирования движения и сбора данных, касательно обстановки на дороге. Главная ее задача — повышение безопасности и разгрузка транспортного потока.
Наиболее сложным стал перекресток улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Вчера вечером и сегодня утром, согласно данным дорожных информационных сервисов, на участке образовались пробки. Сдать объект планируют завтра — всего на проведение его реконструкции отведено три дня.
— Сейчас на объекте дежурят сотрудники ГАИ, которые регулируют движение машин и пешеходов. До конца рабочего дня или завтра планируется завершить работы, — прокомментировали в профильном ведомстве.
В Госавтоинспекции Хабаровского края также сообщили, что движение на перекрестке контролируется ведомством для обеспечения безопасности и предотвращения конфликтных ситуаций.
— Руководство приняло решение о направлении экипажа на данный участок. Особое внимание уделяется часам пик, когда движение особенно интенсивное, чтобы избежать пробок. Нахождение наших сотрудников на участке зависит от траффика. На протяжении всего ремонта будем оказывать водителям помощь. Мы отслеживаем ситуацию на дорогах города и оперативно реагируем, когда происходят подобные ситуации, — подчеркнули в городской ГАИ.
Напомним, что дорожные работы активно ведутся по всему Хабаровскому краю, в том числе и на федеральных трассах. В 2026 году планируется восстановить более 160 километров дорог.