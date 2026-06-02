При поддержке РУСАЛа в Красноярске открылся фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске при поддержке РУСАЛа проходит IV Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA». С 30 мая по 4 июня краевая столица стала площадкой большого культурного события, объединяющего театральные коллективы, профессиональное сообщество и зрителей разных возрастов.
Партнером фестиваля уже традиционно выступает РУСАЛ. С 2019 года «Сибирь. TERRA MAGICA» стал одним из заметных событий культурной жизни Сибири, а его программа вышла за пределы межрегионального формата. В этом году благодаря поддержке РУСАЛа в фестивале впервые представлены международные проекты.
Открытие фестиваля состоялось 30 мая в музейном центре «Площадь Мира». Пространством для первого фестивального дня стала выставка «Идея Севера», где театральное действие соединилось с музейной средой. Гости прошли по тематическим зонам в формате театрального променада, посвященного четырем стихиям: воздуху, воде, огню и земле. Так фестиваль сразу обозначил свою главную интонацию — разговор о Сибири как о пространстве силы, воображения и культурного притяжения.
Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова подчеркнула, что поддержка фестиваля связана с общей позицией компании по развитию территорий ответственности.
«Мы считаем, что в городах ответственности РУСАЛа культурная жизнь должна быть такой же активной, как в столицах. Красноярск как раз один из таких городов, где происходит много ярких событий. Театр кукол придумал замечательный фестиваль “Сибирь. TERRA MAGICA”, и для нас важно поддерживать такие инициативы. Благодаря участию РУСАЛа в этом году в программу вошли международные коллективы», — отметила Елена Южакова.
В этом году участниками фестиваля станут 12 театральных коллективов из России и зарубежья — Китая, Монголии, Ирана. В конкурсную программу вошли театры Урала, Сибири и Дальнего Востока, а внеконкурсную часть дополнили международные постановки. Оценивать работы участников будут профессиональные критики, искусствоведы и лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска».
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов назвал открытие фестиваля радостным и долгожданным событием для региона. По его словам, знакомство с магией театра у многих начинается именно с театра кукол, но интерес к этому виду искусства сохраняется и во взрослом возрасте.
«События фестиваля рассчитаны на посещение всей семьей. В программе — спектакли российских театров, а также коллективов из стран БРИКС и Монголии. Хочу поблагодарить организаторов за этот театральный праздник и пожелать участникам заслуженных наград, а зрителям — радости от встречи с искусством», — сказал Аркадий Зинов.
Директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова отметила, что к фестивалю театр готовился два года. По ее словам, открытие в музейном центре стало естественным продолжением темы фестиваля: кукольный театр и музейная среда работают с образом, пространством и мифологией, поэтому выставка «Идея Севера» стала точной площадкой для первого дня.
Особое место в программе занимает Монгольский государственный театр кукол, который представит в Красноярске кукольную драму «Морин Хуур». Показ состоится 2 июня. Именно благодаря поддержке компании РУСАЛ коллектив получил возможность приехать на фестиваль в Красноярск и представить зрителям свою постановку. Спектакль обращается к одной из важных легенд монгольской культуры — истории появления традиционного двухструнного инструмента морин хуур.
Представитель Монгольского государственного театра кукол отметила, что для коллектива участие в фестивале стало возможностью представить зрителям Красноярска национальную театральную традицию. На открытии она появилась в традиционном монгольском костюме, созданном специально для фестивального дня. По ее словам, спектакль соединяет легенду, музыку и память о культуре кочевников, где образ коня занимает особое место.
Председатель жюри конкурсной программы Владимир Спешков подчеркнул, что главным критерием оценки станет качество живого показа. По его словам, театр раскрывается именно во встрече с публикой, поэтому жюри будет учитывать режиссерское решение, сценографию, актерскую работу и цельность спектакля.
Для театров фестиваль — это пространство профессионального общения, обмена опытом и выхода к новой аудитории. Такой формат помогает участникам увидеть работы коллег, установить связи и представить свои спектакли в другом культурном контексте.
Поддержка РУСАЛа помогает сохранять и развивать крупные культурные инициативы в Красноярске, расширять возможности для творческого обмена и делать значимые события доступными для широкой аудитории. Фестиваль «Сибирь. TERRA MAGICA» стал для города площадкой, где культура, семейный досуг, профессиональный диалог и международное сотрудничество соединяются в одном событии.