Красноярские спортсмены завоевали шесть медалей на Российско-Китайских молодежных играх

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены Красноярского края успешно выступили на X Российско-Китайских молодежных летних играх, которые прошли в Калининградской области. В составе национальной сборной они принесли команде шесть медалей.
В скалолазании отличилась Мария Силкина, завоевав золото в боулдеринге и серебро в дисциплине «трудность».
В соревнованиях по борьбе две золотые награды принесли представительницы Красноярского края. Победу одержали Дарья Масленникова в весовой категории до 43 кг и Мария Грищук в категории до 65 кг.
Весомый вклад в успех сборной внесла баскетболистка Светлана Ломаско. В серии матчей против команды Китая россиянки одержали две победы и один раз уступили. В решающей игре красноярская спортсменка набрала девять очков.
Еще одну золотую медаль завоевал воспитанник спортивной школы «Енисей» Антон Куркин, который помог российской команде успешно выступить в соревнованиях.
Всего в Играх приняли участие более 300 спортсменов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Соревнования проходили по 12 видам спорта, сообщает минспорта края.