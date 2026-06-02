Минтруда рассказало, входит ли декретный отпуск в пенсионный стаж в Беларуси

Декретный отпуск не значит, что женщине за годы присмотра за маленьким ребенком засчитают 0 при расчете пенсии. Ей эти годы или месяцы посчитают с коэффициент 0,4. Например, если до декрета женщина получала среднюю зарплату по стране, то индивидуальный коэффициент ее заработка равен 1, а во время декретного отпуска ей насчитают 40% от средней зарплаты по стране на то время (а именно коэффициент будет равен 0,4) — здесь подробнее.