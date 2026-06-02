Минтруда рассказало, входит ли декретный отпуск в пенсионный стаж в Беларуси

Минтруда рассказало, засчитают ли белорускам годы декретного отпуска при начислении пенсии по возрасту.

Источник: Комсомольская правда

Засчитают ли годы декретного отпуска при начислении пенсии по возрасту? На этот вопрос в эфире телеканала ОНТ ответила начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Беларуси Ольга Смольская.

По ее словам, поскольку в период отпуска по уходу за ребенком, а также за детьми до достижения ими трехлетнего возраста обязательные страховые взносы не уплачиваются, соответственно такие периоды в страховой стаж не засчитываются.

«Вместе с тем такие периоды включаются в общий стаж, который влияет на размер пенсии, но они включаются продолжительностью не более 12 лет в общей сложности», — отметила специалист.

Декретный отпуск не значит, что женщине за годы присмотра за маленьким ребенком засчитают 0 при расчете пенсии. Ей эти годы или месяцы посчитают с коэффициент 0,4. Например, если до декрета женщина получала среднюю зарплату по стране, то индивидуальный коэффициент ее заработка равен 1, а во время декретного отпуска ей насчитают 40% от средней зарплаты по стране на то время (а именно коэффициент будет равен 0,4) — здесь подробнее.