Минтруда рассказало, входит ли декретный отпуск в пенсионный стаж в Беларуси

Засчитают ли годы декретного отпуска при начислении пенсии по возрасту? На этот вопрос в эфире телеканала ОНТ ответила начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Беларуси Ольга Смольская.
По ее словам, поскольку в период отпуска по уходу за ребенком, а также за детьми до достижения ими трехлетнего возраста обязательные страховые взносы не уплачиваются, соответственно такие периоды в страховой стаж не засчитываются.
«Вместе с тем такие периоды включаются в общий стаж, который влияет на размер пенсии, но они включаются продолжительностью не более 12 лет в общей сложности», — отметила специалист.
Декретный отпуск не значит, что женщине за годы присмотра за маленьким ребенком засчитают 0 при расчете пенсии. Ей эти годы или месяцы посчитают с коэффициент 0,4. Например, если до декрета женщина получала среднюю зарплату по стране, то индивидуальный коэффициент ее заработка равен 1, а во время декретного отпуска ей насчитают 40% от средней зарплаты по стране на то время (а именно коэффициент будет равен 0,4) — здесь подробнее.