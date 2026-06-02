Стартап из кузницы: уроки бизнеса от Демидовых, Морозовых и Третьяковых

Позже, когда Строгановы получили титул «именитых людей», стали баронами и графами, они переориентировали свой фокус внимания и «активно инвестировали в человеческий капитал», как бы сказали в наши дни. Граф Сергей Григорьевич Строганов в 1825 году основал «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Сегодня это знаменитая «Строгановка». Идея была гениальна: дать рабочим и ремесленникам высшее художественное образование, чтобы поднять качество промышленного дизайна в стране.