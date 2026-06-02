Суд конфисковал «круизёр» у владельца за повторное пьяное вождение

Житель Арсеньева получил 280 часов обязательных работ, и у него конфисковали Toyota Land Cruiser Prado за повторное вождение в нетрезвом виде, написал Telegram-канал Прокуратуры Приморского края.
Приморский краевой суд удовлетворил апелляцию прокурора и изменил первоначальный приговор: дорогостоящий автомобиль теперь изымают в доход государства, хотя сначала суд вернул его владельцу. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ — за управление машиной в состоянии опьянения после того, как его уже наказывали административно за то же самое.
В сентябре 2025 года местный житель выпил, сел за руль Toyota Land Cruiser Prado и поехал по Арсеньеву, где его остановили сотрудники ДПС. Ранее он уже попадался за вождение в алкогольном опьянении и был судим, но не сделал выводов и повторил нарушение.
Суд первой инстанции назначил ему 280 часов обязательных работ и запретил управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Прокурор требовал ещё и конфисковать машину, но суд вернул автомобиль женщине, которая показала договор купли-продажи, оформленный за день до задержания. Стороны не смогли доказать, что деньги по договору действительно передавали, и не объяснили, почему машина осталась у пьяного водителя.
Государственный обвинитель обжаловал это решение, указав, что договор купли-продажи фиктивный и заключён специально, чтобы уклониться от конфискации дорогого автомобиля. Краевой суд согласился с прокурором, изменил приговор и постановил изъять Toyota Land Cruiser Prado в собственность государства.