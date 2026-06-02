От +12 до +24 и небольшой ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 июня

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на среду снова будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Северо-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с.