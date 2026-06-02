В Хабаровске за сутки горели заброшенные здания и дровенник

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло, но пожарные подразделения работали без остановки. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подразделения пожарной охраны реагировали на 21 техногенный пожар. Из них четыре — в жилье. Также зафиксировано одно возгорание сухой растительности. В краевом центре пожарные МЧС России выезжали на несколько адресов.
На улице Гагарина горело одноэтажное деревянное заброшенное здание. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 55 минут. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. На Балтийской на территории частного дома загорелся дровенник. Площадь пожара составила 20 квадратов. Бойцы справились за 50 минут. Жертв и пострадавших нет.
На Трехгорной на территории базы горели стена и потолок деревянной отдельно стоящей бытовки, обшитой металлическими листами. Площадь — 20 квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 20 минут. Самый серьёзный пожар произошёл на улице Мостовой. Там горело двухэтажное деревянное нежилое здание барачного типа. Огонь охватил стены на первом и втором этажах, чердачное помещение и крышу. Общая площадь — 100 квадратов. Пожар тушили 6 часов 20 минут. Пострадавших нет.
В Комсомольске-на-Амуре на Аллее Труда горел металлический вагончик размером 2 на 4 метра. Внутри он был обшит фанерой и утеплён минеральной ватой. Пожарные вскрыли дверь шанцевым инструментом и ликвидировали горение на площади 8 квадратов в течение 30 минут. Пострадавших нет.
Особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались 10 раз. На контроле находится одна туристская группа из пяти человек.
