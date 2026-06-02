Глава Байконура: запуск «Союза-5» сильно сблизил Россию и Казахстан

— Раньше и в Байконур, и в Кызылорду были рейсы от «Алросы», но потом эта программа рейсов была свернута из-за малого потока. Если сейчас кто-нибудь из чартерных авиакомпаний или в принципе из коммерческих предприятий захочет организовать авиасообщение, то это будет очень хорошо и мы под них сможем бронировать гостиницы, и, конечно, сам турпоток значительно увеличится. Кстати, мы также расширили площадку на космодроме, куда мы вывозим туристов, в два раза, так как был большой спрос и все не умещались.