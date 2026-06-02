Глава Байконура: запуск «Союза-5» сильно сблизил Россию и Казахстан

— В апреле в России прошла первая Неделя космоса, в Байконуре также прошли торжественные мероприятия. Как вы считаете, насколько важно для ракетно-космической отрасли проводить мероприятия такого масштаба?
— Хоть мы находимся на территории другого государства, но мы относимся к Российской Федерации, поэтому, естественно, все государственные праздники мы проводим так же, как на Большой земле. Спасибо президенту России Владимиру Путину за то, что обозначил Неделю космоса, которая теперь будет проводиться ежегодно. Она, конечно, очень важна, потому что чем больше мы будем заострять внимание на истории космоса, на сегодняшнем космосе и планах работ по космосу, тем больше молодежи будет нацелено на работу в этом направлении.
Насколько я знаю, у нас подготовка кадров в ракетно-космической отрасли только-только начинается, поэтому такие мероприятия очень важны. Тем более в нашем городе, где первый космодром и откуда фактически все началось. Это праздник не только для нас, для Российской Федерации, для города, но и для всего человечества — отсчет начала эры освоения космоса.
Поэтому мы относимся к этому очень тщательно и трепетно, и администрация, школы, садики принимают массовое участие в десятках мероприятий. Здесь у нас работа в хорошем смысле кипит, и мы надеемся, что она в следующем году станет еще масштабнее. Для нас Неделя космоса стала праздником с фильмами, спортивными и культурными мероприятиями. Сами не ожидали, но вошли в тройку лучших нацпроектов России, что для нас, конечно, огромная честь. Я думаю, что такие мероприятия популяризируют саму идею космоса, притягивает молодежь учиться в технических вузах, готовиться стать космонавтами.
— Вы сами когда-нибудь хотели стать космонавтом?
— Нет, космонавтом никогда не то что не мечтал, даже не думал. Летчиком хотел стать где-то в седьмом-восьмом классе, а потом стремился хорошо закончить школу и поступить в военное училище.
— А образ Юрия Гагарина вам никак не откликался в детстве?
— У нас в детстве, кроме 12 апреля, про Юрия Алексеевича мало говорили. Вот в Байконуре ежегодно проводятся праздники, линейки, детям читают про него в классные часы, а у нас ведь еще в советское время такого особо и не было.
В Байконуре также много делается для работы с будущими кадрами. Ребята здесь обучаются, заканчивают школы, затем в основном едут поступать на Большую землю. У нас в городе функционирует филиал МАИ, и многие поступают туда, но, к сожалению, не остаются здесь. Мне кажется, надо работать по этому направлению, чтобы молодые специалисты оставались работать на наших предприятиях.
— Как вы оцениваете реализацию проекта «Байтерек» между Россией и Казахстаном? Какие сейчас существуют планы по его дальнейшему развитию: например, в области пилотируемой космонавтики?
— Во-первых, я считаю, что это огромнейший рывок в отношениях между Россией и Казахстаном. Поверьте, наши казахстанские братья здесь этому придают огромнейшее значение. Во-вторых, этот проект очень долго готовился, недавний запуск ракеты — это для нас праздник. Мы даже сейчас готовим документацию, будем заказывать в Монетном дворе медали, посвященные пуску ракеты «Союз-5».
Глава Роскосмоса Дмитрий Владимирович Баканов говорил, что в 2027 году будет запуск следующей пробной ракеты, потом, естественно, начнутся уже грузовые пуски и техническое использование этих ракет. Но казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ее можно использовать для космических стартов с экипажами.
Запуск «Союза-5» и программа «Байтерек» сильно сблизили нас, россиян и казахстанцев. Эта ракета дала в этом направлении — дружбы, доверия, сотрудничества — огромный толчок. Во время своего недавнего визита президент России также отметил значение запуска «Союза-5» и программы «Байтерек».
— В июне 2025 года вы говорили о планах увеличить турпоток в город между запусками космических аппаратов. На каком сейчас этапе развития этот проект?
— Проект у нас развивается, то есть людей стало больше приезжать. На 2024 год общее количество гостей города составило 5 288 человек, в 2025 году — 7 633 человека. То есть увеличение примерно на 2,5 тыс. гостей, но это именно те люди, которые приехали и могут разместиться в гостиницах. У нас город не очень большой, население — всего 57 тыс. человек. Гостиниц у нас также небольшое количество, остальные туристы либо снимают в частном порядке дома и квартиры, либо где-то еще селятся.
Сейчас с казахстанской стороны увеличился турпоток, и он будет только расти, потому что мы сейчас приняли новое решение, постановление по Байконуру, — единый подход по туристической деятельности. Казахстанцы будут увеличивать однодневный туризм в город. От нас примерно в 240 км находится большой город Кызылорда с почти 500-тысячным населением, на автобусе добираться около четырех часов. Оттуда как раз прибывают однодневные туристы, которые могут прогуляться по Байконуру, например, посетить Музей под открытым небом, куда также приезжал Дмитрий Баканов.
— В июне вы также говорили о регулярном авиасообщении между Байконуром и Россией. На ваш взгляд, когда можно ожидать запуск регулярных рейсов?
— Раньше и в Байконур, и в Кызылорду были рейсы от «Алросы», но потом эта программа рейсов была свернута из-за малого потока. Если сейчас кто-нибудь из чартерных авиакомпаний или в принципе из коммерческих предприятий захочет организовать авиасообщение, то это будет очень хорошо и мы под них сможем бронировать гостиницы, и, конечно, сам турпоток значительно увеличится. Кстати, мы также расширили площадку на космодроме, куда мы вывозим туристов, в два раза, так как был большой спрос и все не умещались.
Вопрос регулярного авиасообщения постоянно поднимается, в том числе на межправительственной комиссии России и Казахстана. Поручения давались и Росавиации, и Роскосмосу, также поднималась проблема в Госдуме. Работа сейчас ведется, но конкретных планов по запуску регулярных рейсов пока нет.
— Сколько обычно туристов приезжают на пуск на космодром?
— На каждый пуск у нас, вот даже без космонавтов, насчитывается минимум две тысячи туристов.
— Ранее также говорилось о том, что в системе онлайн-платформы для оформления электронного допуска в город были выявлены недочеты и система была направлена на доработку. Удалось ли исправить недочеты к настоящему моменту и есть ли уже планируемая дата запуска платформы?
— Наш город обладает особым статусом, и по закону для тех, кто приезжает в город, всегда должна быть встречающая сторона, будь то турфирма, физическое лицо или организация. Если приезжать просто так, то все оформление займет примерно от 2 до 5 часов.
Мы делали прогон программы электронного пропуска, там были замечания, в основном по правоохранительным органам. Они должны эти замечания учесть и убрать. Но пока к нам не обращались для второго прогона, однако работа у них идет. Тем не менее я считаю, что эта система особо не увеличит количество туристов, это могут сделать только налаженное авиасообщение и размещение в гостиницах.
— В апреле Дмитрий Баканов говорил о планах по развитию космического туризма, в том числе по предприятиям отрасли. Как вы видите развитие космического туризма в городе и на космодроме Байконур?
— Я давно предлагал Роскосмосу такую немного детскую мечту — построить на Байконуре точную копию, так скажем, городка, который можно построить на Луне. Туда поместить молодых специалистов, что-то вроде изоляционного эксперимента. То есть создать такую лунную коммуну, но на Земле. Это было бы толчком для космоса и могло бы, как мне кажется, в десятки раз увеличить турпоток в город. Насколько я знаю, он уже видоизменен, но есть хотя бы в проектах, в рисунках.
А так я полностью поддерживаю космический туризм, ничего здесь плохого нет. Конечно, космический туризм развивать надо, но все зависит от технической возможности. Насколько я знаю, в космос уже давно — не год, не два, не пять лет — не летали космические туристы. В основном коммерсанты, которые могли миллионы долларов проплатить за полет. Но если поставить это как цель со всем финансированием, то я согласен, что это была бы очень хорошая идея и деятельность.
Кроме того, развитие космического туризма могло бы помочь подготавливать молодых специалистов отрасли. Мы со своей стороны здесь, в городе, сделали все возможное, чтобы развитие космического туризма, так сказать, стало реальным.