«Нам не выплачивают зарплату»: хоккеистка сборной Казахстана сообщила о проблеме — что ей ответили в госоргане

«Многие уже знают о ситуации вокруг Миши Шайдорова. Возможно, кто-то скажет, что я использую его известность, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Но, к сожалению, иначе нас просто никто не слышит. Уже пятый месяц нам не выплачивают зарплату. Каждый месяц нам называют новые даты выплат: сначала обещают одно число, потом переносят на другое, потом говорят подождать до конца месяца. И так продолжается снова и снова», — написала Малика Алдабергенова в Threads 31 мая 2026 года.