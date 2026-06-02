Врач назвала пять изменений в желчном, которые зря пугают в элегантном возрасте

С возрастом меняется не только внешность, но и внутренние органы. Многие из этих перемен являются естественными и не требуют лечения. О том, каких изменений желчного пузыря после 50 лет не стоит пугаться, Life.ru рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова.