В центре Владивостока на один день ограничат продажу спиртного из-за акции полиции

В связи с проведением массового мероприятия в центре Владивостока введут временные ограничения на розничную продажу алкоголя, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Так, 5 июня с 09:00 до 18:00 на центральной площади города состоится акция “Один день с полицией России” (0+)», — говорится в сообщении.
На мероприятии будут организованы выставка служебных автомобилей и экипировки, показательные выступления, работа кинологов и экспертов-криминалистов.
Согласно закону Приморского края № 536-КЗ от 2 декабря 2009 года, продажа алкогольной продукции запрещена за час до начала мероприятия, во время его проведения и в течение часа после окончания в радиусе 100 метров от границ площадки.
Торговым точкам, расположенным в обозначенной зоне, рекомендуется учитывать эти ограничения и приостановить реализацию алкоголя в указанный период.