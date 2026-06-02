Народные приметы на 3 июня: чего нельзя делать в Олений день?

3 июня на Руси знали как «Олений день»: считалось, что именно с этой даты обитатели лесов начинают вести себя активно. Для наших предков это означало, что лето вступает в свои права — нельзя терять ни минуты, чтобы успеть обработать землю и высадить все растения.
С Оленьим днем в старину было связано немало примет и строгих запретов. Люди верили, что следуя этим правилам, смогут защитить свой дом от сглаза и порчи, а также привлечь богатство. Расскажем, как нужно вести себя 3 июня, чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и увеличить доход.
Народные приметы на 3 июня: что нельзя делать.
Главное правило Оленьего дня — запрет на охоту. Нельзя наносить вред животным и птицам, иначе удача на целый год отвернется. Ходить в лес также не следует, чтобы не напугать его обитателей.
Не разрешается рубить деревья и бросать мусор рядом с ними, ломать их ветви, умышленно топтать цветы. Из-за этого, если верить приметам, в жизни начнется черная полоса.
Ни в коем случае не следует ловить бабочек и тем более убивать их. Тому, кто нарушит это предписание, в старину сулили болезни.
Не стоит подсматривать, кто что посадил в своем огороде. Наказанием за неуместное любопытство может стать гибель собственного урожая.
Нельзя прощаться с домочадцами и гостями в дверях, иначе больше не свидитесь.
3 июня лучше не месить тесто. Из-за этого на жизненном пути будут появляться корыстные и лживые люди, от которых будет очень непросто избавиться.
Не рекомендуется одалживать кому-либо муку. Вместе с ней из дома «уйдут» мир и взаимопонимание.
Если верить приметам, в Олений день лучше не перерабатывать. Изнурительный труд может стать причиной продолжительной болезни.
Незамужним девушкам не следует просить старших заплетать им косы. Из-за этого придется век коротать старыми девами.
Также не стоит выяснять отношения с друзьями и конфликтовать с соседями. Если рассоритесь, вовек помириться не выйдет. Во всяком случае, так твердили на Руси.
Народные приметы на 3 июня: что можно делать.
У наших пращуров Олений день считался благоприятным для полевых и садовых работ, а также ухода за скотиной. Можно навести порядок в своем доме, купить что-то для уюта, постирать белье, приготовить еду и привести одежду в порядок — пришить пуговицы, зашить дырки в карманах.
Согласно старинным поверьям, 3 июня желательно проветрить жилище, чтобы ветер «выдул» из него все болезни и неприятности. В солнечный день люди выносили на улицу подушки и матрасы в надежде, что солнце «зарядит» их силами и здоровьем.
На Руси бытовало мнение, что в этот день нужно носить светлую одежду. Якобы так можно привлечь удачу. Если же надеть что-то красное, можно надеяться на выгодное дело, новую работу с достойным вознаграждением или наследство.
Чтобы улучшить отношения в семье, 3 июня можно заварить липовый чай и подать его с медом. В давние времена женщины собирали на ужин родных и непременно потчевали ароматным напитком со сладким угощением. Домашнее времяпрепровождение с неспешной беседой после тяжелого дня помогало забыть о хлопотах и подготовиться к ночному отдыху.
Также в этот день можно сходить в баню. Если взять с собой два веника — березовый и дубовый — то можно и силы восстановить и здоровье поправить, верили наши предки. А чтобы до конца года не хворать, 3 июня можно приготовить зеленые щи из крапивы или щавеля.
Народные приметы о погоде на 3 июня.
Если дождь льет как из ведра, осень также будет «мокрой», а первые морозы ударят уже в октябре.
Солнечная погода указывает на жаркое лето и хороший урожай.
Если звезд в ночном небе не видно — впереди ненастье.
Туман в Олений день обещает, что в этом году будет много грибов.
Именинники 3 июня.
В этот день именины отмечают Елена, Карл, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил и Ярослав.