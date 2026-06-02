Народные приметы на 3 июня: чего нельзя делать в Олений день?

Также в этот день можно сходить в баню. Если взять с собой два веника — березовый и дубовый — то можно и силы восстановить и здоровье поправить, верили наши предки. А чтобы до конца года не хворать, 3 июня можно приготовить зеленые щи из крапивы или щавеля.