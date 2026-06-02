Фестиваль ALFA HUMAN в Нижнем Новгороде станет ежегодным

Фестиваль искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» впервые прошел в Нижнем Новгороде и сразу стал ежегодным. Организаторы уже объявили, что следующий фестиваль состоится в 2027 году.
Идею проекта придумали и воплотили Альфа-Банк вместе с правительством региона. Сопродюсерами выступили старший вице-президент банка Тимур Зулкарнаев и замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. За художественную часть отвечал Алексей Трифонов, руководитель Нижегородского театра оперы и балета, а за креатив и арт-направление — Евгения Лассарь.
Фестиваль длился 12 дней и прошел более чем на 10 городских площадках. В нем участвовали артисты из 11 стран, в том числе из Италии, Германии, Японии, Швейцарии, Уругвая и Франции. В программу вошли 20 концертов, 11 лекций и паблик-токов «Академии разума и чувств», где выступили 22 эксперта в области культуры и науки. Всего в событиях было задействовано более 1000 музыкантов, актеров, танцовщиков и специалистов технической команды. За это время фестиваль собрал свыше 14 тысяч зрителей.
Главная особенность проекта — формат site-specific, когда городские пространства сами становятся частью действия. Открытие состоялось на Чкаловской лестнице, где показали оперную инсталляцию «Данте. Восхождение» в постановке Юрия Квятковского. Известная лестница при этом превратилась в 12 образных пространств «Божественной комедии».
Еще одним ярким событием стал концерт у Шуховской башни на Оке. Добирались туда зрители на скоростных судах, а по пути слушали аудиоспектакль «Партитура металла». У 128-метровой ажурной башни музыка XIX века соединилась с аудиовизуальной инсталляцией, и сооружение буквально стало огромным световым музыкальным инструментом.
В рамках фестиваля работало и радио «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» — аудиоинсталляция, созданная вместе с фирмой «Мелодия». Эфир шел из Нижегородского театра драмы им. М. Горького, а подкаст сейчас можно послушать на музыкальных сервисах.
Программа, которую собрал Алексей Трифонов собрала на одной сцене многих звезд академической музыки. Камерные вокальные произведения исполнила Хибла Герзмава. Теодор Курентзис вместе с хором и оркестром musicAeterna представил программу, посвященную Георгу Фридриху Генделю. Лука Пьянка из Швейцарии и Дмитрий Синьковский сыграли раннее барокко для лютни и скрипки. Среди зарубежных гостей были французская гитаристка Эдит Пажо, итальянский пианист Давиде Ранальди, уругвайский дуэт Batimento Dúo, оркестр Ninagawa и квартет солистов Camerata Komitas.
Финальный вечер в Пакгаузах завершился мировой премьерой сюиты «Иван Царевич» Алексея Сюмака. Оркестр Нижегородского театра оперы и балета под управлением Любови Носовой также исполнил сочинения Глазунова и Дебюсси. Солировали пианист Борис Березовский и скрипач Равиль Ислямов.
Отдельным блоком программы стала научно-популярная «Академия разума и чувств». За нее отвечали Екатерина Дементьева и Олеся Дедова. Здесь музыку и искусство обсуждали через физику, математику и психоанализ.
Художником года в проекте «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» назвали Эрика Булатова. Резидент фестиваля, композитор Алексей Сюмак, создал к его работе «Свобода» графическую партитуру.
Организаторы подчеркнули, что фестиваль и дальше будет расширяться, привлекать все больше зарубежных участников и запускать нестандартные постановки.