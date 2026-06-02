Девочке из Алматы с агрессивной опухолью мозга срочно требуется 105 млн тенге на лечение

Райана: История борьбы за жизнь
Райана — пятый ребенок в семье. Она младшая, но не по годам мудра и учится на «отлично». Однако в январе этого года случилась беда. Девочка отпросилась с уроков из-за головной боли, а вскоре ее забрали на «скорой» в инфекционную больницу с диагнозом «менингит».
Через неделю Райане не стало лучше — боль не утихала. Подростку сделали компьютерную томографию, а затем МРТ, биопсию и другие обследования. Диагноз — «глиобластома четвертой степени». Это злокачественная опухоль головного мозга, которая быстро распространяется и не дает о себе знать, пока не достигнет определенных размеров.
Жизнь семьи разделилась на «до» и «после». Райане и ее близким пришлось лететь в Стамбул на лечение таргетными препаратами. Предварительно девочка прошла курсы «химии» и лучевой терапии. Семья смогла покрыть расходы на эти процедуры, но стоимость таргетного лечения оказалась им не по силам.
Кайниса Жунусова, мама Райаны, рассказала, что лечение нужно начать как можно скорее. Для этого необходимо собрать 105 миллионов тенге, из которых на данный момент собрано 9,5 миллиона. Для семьи эта сумма неподъемна: мама на пенсии, а папа имеет инвалидность после инфаркта.
Кайниса и ее родные обращаются ко всем неравнодушным за помощью в сборе средств на лечение Райаны.
Реквизиты для помощи:
Freedom:
4002 8900 3209 5741.
IBAN — KZ86551A329053289KZT.
ERLATKYZY GULZAT.
Kaspi:
4400 4302 3059 5156.
Карта привязана к номеру: +7 702 432 94 72.
Гульзат Э. (сестра).
Halyk:
4405 6397 8381 9525.
Карта привязана к номеру: +7 775 599 59 18.
Адилет Э. (брат).
VTB Bank:
2204 3601 0033 6658.
ERLATKYZY GULZAT.