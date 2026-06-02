Один из заместителей губернатора Красноярского края уволился

Павлу Солодкову 69 лет. Он родился в Красноярске, окончил политехнический институт по специальности «инженер-механик оборудования и технологии сварочного производства». Трудовую деятельность начал в 1979 году с должности мастера электросварочных работ Красноярской судоверфи, впоследствии на том же предприятии был заместителем начальника цеха и его начальником. После окончил Высшую школу КГБ СССР. До 2005 года служил в Красноярском управлении ФСБ, затем возглавлял управления ФСБ по республике Тува, а также Астраханской и Ростовской областей.