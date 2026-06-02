Один из заместителей губернатора Красноярского края уволился

С 1 июня Павел Солодков освобожден от должности заместителя губернатора Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Котюков.

В документе сказано, что кадровое решение связано с отставкой Солодкова по собственному желанию.

Павлу Солодкову 69 лет. Он родился в Красноярске, окончил политехнический институт по специальности «инженер-механик оборудования и технологии сварочного производства». Трудовую деятельность начал в 1979 году с должности мастера электросварочных работ Красноярской судоверфи, впоследствии на том же предприятии был заместителем начальника цеха и его начальником. После окончил Высшую школу КГБ СССР. До 2005 года служил в Красноярском управлении ФСБ, затем возглавлял управления ФСБ по республике Тува, а также Астраханской и Ростовской областей.

В марте 2016 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначил Солодкова своим заместителем — он курировал взаимодействие органов государственной власти с территориальными подразделениями силовых структур. 1 октября 2017 года врио губернатора Александр Усс отправил его в формальную отставку вместе с другими членами правительства, а в октябре 2018 года вновь назначил на этот пост. Его Солодков сохранял и в команде нового главы региона Михаила Котюкова.

