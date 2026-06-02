Мало денег и возможное сокращение: омичи рассказали о причинах поиска новой работы

Низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и ожидаемые сокращения стали главными факторами у жителей Омска для смены текущего рабочего места.

Источник: Комсомольская правда

Большинство работающих омичей активно занимаются поиском новой работы по причине недовольства имеющейся заработной платой. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проведя опрос среди трудоустроенных жителей города.

Так, 46% работающих омичей назвали недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. Еще 11% респондентов рассказали, что ищут в данный момент другую работу из-за отсутствия карьерного роста. На третьем месте, с 7% голосов, оказалась причина поиска нового места из-за реальных или ожидаемых угроз сокращения штата в месте текущего трудоустройства. Также омичи сообщили, что планируют поменять в ближайшее время работу по причине не устраивающего начальства и условий труда, а также удаленности работы от дома и желании и потребности работать в удаленном формате.

При этом омских мужчин к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством, а омички решаются на смену своего предприятия из-за удаленности работы от дома, плохих условий труда, а также из-за опасения грядущих сокращений.