В Новосибирске опробовали режим «зеленой улицы» на Жуковского и Плановой

В Новосибирске во вторник, 2 июня, был проведён эксперимент по внедрению координированного управления светофорами, известного как режим «зелёной улицы». Как сообщили в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД), испытания новой системы управления трафиком прошли на участке улиц Жуковского и Плановой.
Для проверки работоспособности системы в 5 часов утра по маршруту протяжённостью 3,3 километра запустили тестовые автомобили. От водителей требовалось поддерживать скорость 40−50 км/ч, чтобы проверить, как светофоры, работающие в синхронизированном режиме, пропускают транспортный поток без остановок.
В пресс-службе ЦОДД уточнили, что в ходе испытаний светофорные объекты функционировали в нештатном режиме на протяжении примерно 30 минут. В связи с этим автомобилистов, которые могли находиться в это время на данных участках дорог, призвали к повышенной внимательности и осторожности.