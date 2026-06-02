Посетители выставки «Экология в деталях» узнают, как сохраняют природу в Москве

На Центральной аллее ВДНХ возле северного розария открылась уличная фотовыставка «Экология в деталях». Она приурочена ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды, которые отмечаются 5 июня. Экспозицию можно бесплатно посетить до 14 июня включительно.
На 10 двусторонних стендах разместили портреты 13 специалистов «Контроля Москвы». Среди них экологи, инспекторы, дендрологи, работники экоцентров столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все они играют важную роль в системе столичного контроля, ведут непрерывное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почв, зеленых насаждений и других компонентов городской среды, а также отслеживают изменения и оперативно реагируют на них. Каждый снимок сопровождает короткий рассказ о том, какой вклад герои выставки вносят в сохранение природы столицы.
Гости смогут увидеть, как работают специалисты Мосэкомониторинга Департамента природопользования, как передвижная экологическая лаборатория функционирует в режиме реального времени, как сотрудники столичных экоцентров знакомят горожан с природой столицы, как биологи сохраняют богатое биоразнообразие Москвы. Отдельные стенды посвящены статистике: сколько природных территорий и зеленых насаждений в столице, как часто контролируют качество воздуха, воды и почвы, какие показатели фиксируют в рамках городской системы экологического мониторинга.
Выставка показывает, что бережное отношение к природе начинается с простых повседневных действий. В их числе раздельный сбор отходов, подкормка птиц в холодное время года и участие в экологических проектах. Авторы экспозиции надеются, что личные истории профессионалов вдохновят москвичей на собственные достижения в области экологии.
Ознакомиться с выставкой можно в любое время.
Проведение культурно-массовых мероприятий и выставок для всех желающих на ВДНХ содействует реализации национального проекта «Экологическое благополучие».