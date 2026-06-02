Посетители выставки «Экология в деталях» узнают, как сохраняют природу в Москве

На 10 двусторонних стендах разместили портреты 13 специалистов «Контроля Москвы». Среди них экологи, инспекторы, дендрологи, работники экоцентров столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все они играют важную роль в системе столичного контроля, ведут непрерывное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почв, зеленых насаждений и других компонентов городской среды, а также отслеживают изменения и оперативно реагируют на них. Каждый снимок сопровождает короткий рассказ о том, какой вклад герои выставки вносят в сохранение природы столицы.