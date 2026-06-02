Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют для движения транспорта 7 июня

В связи с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег» 7 июня будет временно закрыто движение на ряде улиц в Центральном административном округе. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.
С 03:00 до 14:00 водители не смогут проехать по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области.
С 06:00 до 14:00 недоступным для транспорта станет Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.
С 07:00 до 13:00 будет закрыт Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатская улица от улицы Дурова до Самотечной улицы и боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.
Кроме того, с 07:00 до 14:00 перекроют движение по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка.
Кроме того, 7 июня с 00:01 и до окончания мероприятия на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Для поездок в центр города лучше использовать метро.
Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте Центра организации дорожного движения.