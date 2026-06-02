Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют для движения транспорта 7 июня

Водителям необходимо заранее планировать маршрут.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег» 7 июня будет временно закрыто движение на ряде улиц в Центральном административном округе. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

С 03:00 до 14:00 водители не смогут проехать по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области.

С 06:00 до 14:00 недоступным для транспорта станет Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

С 07:00 до 13:00 будет закрыт Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатская улица от улицы Дурова до Самотечной улицы и боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, с 07:00 до 14:00 перекроют движение по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка.

Кроме того, 7 июня с 00:01 и до окончания мероприятия на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Для поездок в центр города лучше использовать метро.

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте Центра организации дорожного движения.