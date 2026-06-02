Россиян предупредили об активности мошенников перед Днем России: что придумали аферисты

Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России в мессенджерах и по почте. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД.
В ведомстве уточнили: одна из самых распространенных уловок мошенников — массовая рассылка в мессенджерах и по e-mail ложных уведомлений о «государственных выплатах» к празднику. Подобные сообщения ведут на поддельные сайты, которые копируют внешний вид портала «Госуслуги» или вымышленного «Единого центра выплат».
Кроме этого, в МВД пояснили, что под влиянием позитивных праздничных эмоций люди становятся менее критичны к получаемой информации. Как раз и пользуются аферисты.
Мошенники чаще всего представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, СК, «Госуслуг», банков или соцслужб, подчеркнули в ведомстве.
Накануне МВД также предупредило о росте числа обмана под видом легкого «заработка» на ИИ, обещая высокие доходы от инвестиций или оплату за удаленную работу.